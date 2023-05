Titoli di Stato | è febbre da Btp | inflazione azzerata Perché convengono

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 10 maggio 2023) È "" da Btp per i risparmiatori italiani, come dimostrano gli ultimi collocamenti effettuati dal Tesoro. Come spesso accade, quasi fosse un bene rifugio come l'oro, ci si rivolge ai 'Buoni' dellonei periodi 'difficili' o di incertezze come quello l'attuale, caratterizzato da mercati azionari che non sembrano intraprendere una chiara tendenza rialzista, dall'che non riprende a calare con decisione, dagli spettri di recessione o quanto meno di una crescita debole dell'economia globale. Segui su affaritaliani.it