Tiro a segno | Coppa del Mondo Baku 2023 | Federico Nilo Maldini sesto nella pistola 10 metri

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Si apre con unposto per l’Italia la tappa dideldidi, in Azerbaijan: a conquistarlo èad aria compressa da 10maschile. Va ricordato che a partire da questa manifestazione si torna al format di gara utilizzato fino a Tokyo 2020.finale a 8, con due serie da 5 colpi seguite da un’eliminazione ogni 2 colpi, vince l’iraniano Sajad Poorhosseini Lafmejani, che al termine dei 24 colpi batte per 4 decimi, con lo score di 240.2-239.8 l’ucraino Oleh Omelchuk. Terza piazza per il tedesco Robin Walter, eliminato a quota 217.6. Resta ai piedi del podio l’indiano Sarabjot ...