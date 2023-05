Tifosi Juve col fiato sospeso | gravi condizioni per un campione

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Idellantus sono in ansia per lefisiche del loro ex beniamino: situazione critica Lantus è in apprensione per la situazione giudiziaria a suo carico. Almeno… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Infine un pensiero aibiancocelesti : "Ci sono sempre stati per me, per loro ho solo belle parole. Sono qui da 8 anni e mi godo ogni giorno. È stata una stagione bella. Mancano poche partite, ...... 'Ma non si sentivano innocenti I lorosi aspettano una mossa forte, una presa di posizione eclatante. È questa' e infine: 'Davvero credete che lapossa andare al Tar Non lo farà mai, ...dellarimpiangono Gianni Agnelli . Elkann, l'accusa: proprietà assente ., le parole di Elkann: difesa in tutte le sedi. "Indubbiamente per la Juventus è stato un anno molto ...

Processo Juventus: John Elkann diplomatico e i tifosi bianconeri si infuriano Virgilio Sport

Variabile impazzita Juve, il fatto che le coppe sono un'utopia lascia spazio a un pensiero che inizia a serpeggiare tra i tifosi ...Pino Daniele e il terzo scudetto del Napoli. Nei giorni del Napoli, i napoletani ricordano un fratello amatissimo e...indimenticabile.