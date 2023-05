The Idol | The Weeknd sulle riprese aggiuntive | Ho sacrificato la mia salute

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La popstar e prossimo protagonista della serie HBO ha parlato delle ingentiper modificare completamente la serie. Nel corso di una recente intervista concessa a W Magazine, Abel Tesfaye aka Theha parlato dellenecessarie a modificare radicalmente The, la nuova serie HBO che lo vede protagonista insieme a Lily-Rose Depp. Ricorderete che inizialmente Amy Seimetz (The Girlfriend Experience) aveva firmato per la regia e la produzione esecutiva dello show. Tuttavia, a metà delledel progetto, la Seimetz ha abbandonato il progetto a causa di divergenze creative con Tesfaye, e con il creatore di Euphoria Sam Levinson, che ha quindi preso in carico la regia. Questo ha portato il progetto a prendere …

