The Crowded Room | i traumi di Tom Holland nel trailer della nuova serie Apple TV+

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Smessi i panni di Peter Parker, Tominterpreta un personaggio molto più dark in questatargataTV+.TV+ ha diffuso in streaming ildi Theche vede protagonista Tomin un ruolo decisamente più drammatico rispetto alle sue peripezie nei panni di Peter Parker per i Marvel Studios. Creata dal Premio Oscar Akiva Goldsman, Thesegue Danny Sullivan (), un ragazzo che viene arrestato in seguito al suo coinvolgimento in una sparatoria a New York nel 1979. Un thriller avvincente raccontato attraverso unadi interviste con la curiosa investigatrice Rya Goodwin (Amanda ...

Apple TV+ ha rilasciato il trailer ufficiale italiano diRoom , una nuova intrigante miniserie creata dallo sceneggiatore e produttore esecutivo premio Oscar Akiva Goldsman ( A Beautiful Mind ) e che vede coinvolto come interprete e produttore ...InRoom, Tom Holland interpreta Danny Sullivan, un uomo che viene arrestato in seguito al suo coinvolgimento in una sparatoria a New York nel ...Apple TV+ ha condiviso online il primo trailer diRoom , la miniserie interpretata e prodotta da Tom Holland e creata dallo scrittore e produttore esecutivo premio Oscar Akiva Goldsman (A Beautiful Mind). Nel video si mostrano i problemi ...

The Crowded Room: Il trailer ufficiale italiano della prima serie ... ComingSoon.it

Si chiama The Crowded Room la nuova serie limitata di Apple TV+ che segna l’esordio come attore protagonista e produttore esecutivo sul piccolo schermo per Tom Holland. Svestiti i panni dell’Uomo ...A new air carrier bound for Portland this summer says you will be able to show up 20 minutes before a flight, skip lengthy lines for baggage handling ...