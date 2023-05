Terrore a Roma | psichiatra perseguitata da un paziente | ‘Ti voglio accoltellare’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’ha seguita, pedinata, attesa sotto lo studio, fino ad arrivare a puntarle un coltello contro. Un 35enne era diventato l’incubo della suana che ormai era terrorizzata da quelcerto che la professionista si fosse innamorata di lui e lui diceva di ricambiare quel sentimento. Tre anni di inferno per la sfortunata vittima di quelle attenzioni morbose che aveva paura anche di svolgere le attività quotidiane. Finché, esasperata, ha chiesto aiuto ai Carabinieri. L’uomo arrestato deve rispondere di stalking L’uomo, come riporta Repubblica, già a giudizio per un altro processo, è stato assolto per vizio totale di mente, mentre per questa ossessione che ha nei confronti della suaora deve rispondere di stalking, ma non è ancora chiaro se è in grado di stare in giudizio, Per questo il gup ha ...