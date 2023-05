Terra Amara | anticipazioni puntata di oggi | 10 maggio 2023

Intanto le anticipazioni diannunciano che Mujgan , sempre più sull'orlo di una crisi di nervi, filmerà di nascosto Yilmaz e Zuleyha abbracciati ignara del fatto che stanno parlando di ...La soap opera, trasmessa da Mediaset, ha subito una terribile tragedia. L'attrice Emel Atici, che interpretava un personaggio secondario nella ...Nuovo appuntamento oggi martedì 9 maggio 2023 con la soap turca. Nella puntata odierna Berika si candida come presidente dell'associazione e vince anche grazie al voto inaspettato di Fusun. Behice, nel frattempo, allude ad un segreto di Hunkar di cui ...

Non sarà soltanto il terribile assassinio di Hunkar Yaman (Vahide Percin) compiuto da Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) a movimentare le prossime ...