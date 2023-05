Teo Mammuccari mette a tacere i gossip | ecco qual è il vero motivo per cui ha lasciato Le Iene

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Teo Mammucari, a oltre tre mesi dal misterioso addio a Le, ha finalmente parlato con la stampa, fornendo la sua versione dei fatti: intervistato da Libero Quotidiano, il conduttore romano ha affermato di essere stato lui a lasciare il programma di Davide Parenti, con ile aveva avuto più di un diverbio, poi ha proseguito a raccontare le motivazioni che l’hanno spinto a fare questa scelta così radicale. Teo Mammucari rivela la verità sull’addio a Le: “Il capo ha litigato con tutti” Il 24 gennaio scorso, Teo Mammucari è scomparso da Lesenza preavviso, nonostante lo abbia condotto per anni, e né lui né la trasmissione hanno fornito spiegazioni ufficiali. Mediaset rilasciò una nota, piuttosto fredda, in cui si spiegava che il presentatore sarebbe stato impiegato dall’azienda in altri contesti, ma al ...

parla de Le Iene . È successo tutto all'improvviso : nella puntata de Le Iene andata in onda il 24 gennaio 2023,Mammucari non si è presentato , sparendo da un momento all'altro e ...Qualche mese faè stato allontanato dalla conduzione de Le Iene , storico programma di Italia 1 , lasciando il posto alla sua co - conduttrice Belen Rodriguez . La notizia aveva sconvolto anche gli ...Non sono bastati più di 20 programmi televisivi a tirare fuori la verità e i pensieri personali cheha portato con sé per tutti questi anni. L'artista sceglie infatti il teatro e sposa il progetto di presentare un monologo dove può finalmente parlare con il suo cinismo di quello che ...

Le Iene, Teo Mammuccari svela il reale motivo dietro l'addio al ... ComingSoon.it

Il famoso conduttore sull'abbandono al programma svela: "L'ho lasciato io" Verso la fine dello scorso gennaio il famoso presentatore Teo Mammucari ha ...Dopo più di tre mesi dall'addio, Teo Mammucari ha spiegato perché ha scelto di lasciare Le Iene. Il conduttore ha smentito la presunta lite con Davide Parenti.