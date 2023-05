Teo Mammucari | “Ecco perché ho lasciato Le Iene”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Teoa gennaio – tramite un comunicato stampa diramato da Mediaset – ha annunciato il suo addio improvviso dalla conduzione de Le. Un divorzio clamoroso tant’è che i media hanno parlato di studiopochi minuti prima della messa in onda, di urla e di porte sbattute. L’ideatore dello show Davide Parenti a tal proposito preferì commentare così: “Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto“. A distanza di mesi a rompere il silenzio è stato proprio Teoche fra le pagine di Libero ha dichiarato: “Mi sono reso conto che stavo facendo da dieci anni i lanci e che stavo perdendo l’entusiasmo ed era ora, sia pure con molto dispiacere, di lasciare spazio a chi aveva più entusiasmo di me. HoLee mi hanno detto che ero matto, in realtà avevo solo altre ...