Teo Mammucari commenta il suo addio a Le Iene | «Era ora di lasciare spazio a chi aveva più entusiasmo di me Parenti ha litigato con tutti i conduttori che esistono»

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Teoa LeA quattro mesi di distanza dal suoimprovviso, Teoha svelato le motivazioni che l’hanno spinto aLe. Intervistato da Libero, il conduttore romano ha chiarito le voci su un suo ipotetico litigo con Davide, l’ideatore del programma, spiegando che in questa fase della carriera ha bisogno di dedicarsi a nuovi progetti in grado di dargli più. “Ho lasciato Lee mi hanno detto che ero matto, in realtà avevo solo altre esigenze come quella di riprendere il racconto e il confronto col pubblico a teatro interrotto per vent’anni dalla televisione. Non si tratta assolutamente di un ripiego ma di una scelta artistica fatta mentre in tv conducevo la più vista ...