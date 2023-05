Tentativo di furto in un’abitazione | 28enne di Montesarchio rimesso in libertà

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEra stato tratto in arresto nel pomeriggio dell’8 Maggio, da parte dei Carabinieri della Stazione diche, allertati dai proprietari, lo avevano trovato intento a smontare degli infissi di alluminio in una abitazione abbandonata. All’esito dell’odierna udienza di convalida tenutasi dinanzi al Tribunale di Benevento (dott.ssa Monaco) è stato nuovamente posto inTommaso Taddeo, 27enne di, essendo stato disposto per lui l’obbligo di presentazione alla PG. Il processo continuerà il 20 settembre quando verrà celebrato nelle forme del rito abbreviato chiesto dalla difesa del Taddeo (avv. Mario Cecere). L'articolo proviene da Anteprima24.it.