Tenta di violentarla in pieno centro | lei urla e si salva | arrestato 33enne

Ha avvicinato una ragazza di 24anni, che stava tornando a casa, e ha cercato diinpieno centro a Pavia. E' accaduto la scorsa notte, verso l'una, all'angolo tra Corso Cavour e via Porta Marica. La giovane ha reagito urlando ed è stata aiutata ad alcuni passanti. Il ...... preso lo stupratore: il 31enne rumeno era nascosto in uno stabile abbandonato 'Violentata nel bagno di una discoteca a Milano': 31enne sotto choc Vede una ragazza , la insegue edi:...Ferma una giovane donna, bloccando la sua auto, e cerca diprima nella vettura e poi in strada alla presenza dei parenti che erano arrivati in suo soccorso: solo l'intervento dei carabinieri ha impedito che lo stupro fosse portato a termine da un ...

Tenta di violentare una 24enne in pieno centro a Pavia, fermato un 33enne RaiNews

Ha avvicinato una ragazza di 24 anni, che stava tornando a casa, e ha cercato di violentarla in pieno centro a Pavia. E' accaduto la scorsa notte, verso l'una, all'angolo tra… Leggi ...Stando alle prime ricostruzioni, la ragazza si trovava in via Porta Marica, quando un uomo l’ha afferrata e trattenuta. Ha tentato di liberarsi e si è messa a urlare, alcuni passanti hanno sentito il ...