Tenta di violentare una ragazza in centro a Pavia | fermato dai passanti

Leggi su agi

(Di mercoledì 10 maggio 2023) AGI - Un uomo di 31 anni, nigeriano, è stato arrestato aper violenza sessuale per aver aggredito nella notte, incittà, unadi 20 anni spogliandola parzialmente e stringendola a sé. Intorno all'una duehanno chiamato il 112 segnalando l'aggressione in corso dopo aver aiutato la giovane a divincolarsi. I poliziotti delle Volanti e i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno rintracciato nelle vicinanze l'uomo descritto dalla vittima. Alla vista degli operatori il 31enne ha cercato di scappare ed è stato bloccato dopo una colluttazione. Accompagnato in questura è stato arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Ora si trova in carcere in attesa dell'udienza di convalida.