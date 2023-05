Tennis | a Roma esordio di Napolitano | il nonno fu presidente del Benevento calcio

In conclusione le aspettative per il numero 8 del mondo asono alte e il tabellone degli Internazionali divede l'altoatesino sorteggiato nella parte alta. Per lui un possibile quarto di ...Iniziano oggi, pioggia permettendo, gli Internazionali didi, che per la prima volta, come accade per le prove Slam, andranno avanti fino al 21 maggio. Quanti punti in palio mette il torneo Alcaraz ha una grossa chance per tornare numero uno. ...Cobolli, che da ragazzino giocava nelle giovanili della, con la sua partita vinta ieri al terzo set in rimonta contro lo statunitense Emilio Nava ha infiammato il pubblico, con tanto di cori ...

Internazionali Roma, oggi 9 italiani in campo: rinvio per pioggia, nuovi orari TV e dove vedere le partite di tennis Fanpage.it

Maltempo a Roma e stop (momentaneo) del torneo. Posticipate tutte le partite e coperti tutti i campi. Intanto la n.1 d'Italia posa e scambia risate con i "supporters" ...Da oggi e fino al 21 maggio appuntamento in diretta su Sky e in streaming su Now con gli Internazionali Bnl d'Italia. L'80esima edizione del torneo maschile del circuito Atp Masters 1000 ...