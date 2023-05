TEMPESTA D’AMORE | TRAME 14-20 MAGGIO 2023 | ERIK FA UNA SCOPERTA SU ARIANE

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 10 maggio 2023), anticipazioni edal 14 al 20, della soap tedesca in onda su Rete 4, dal lunedì alla domenica, alle ore 20:00. PUNTATA DEL 14Robert è così deluso dalle bugie di, da mettere persino in dubbio la gravidanza di quest’ultima. Lia, però, convince il “fratello” a riavvicinarsi alla Kalenberg, solo per il bene del bambino. La dark lady inizia così a sperare nuovamente di avere ancora una chance col suo amato… Constanze fa pressione su Josie affinché quest’ultima partecipi insieme a Gerry ad una serata a quattro con lei e Paul. L’obiettivo della von Thalheim è smascherare la finta relazione della rivale: ci riuscirà? PUNTATA DEL 15Alfons e Hildegard hanno ...