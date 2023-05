Telefono cellulare | un’evoluzione tecnologica continua

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR) – dal 2020 Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) – è un dicastero del governo italiano. È responsabile della funzione di educazione e istruzione dei giovani del Paese, con particolare riferimento al sistema scolastico statale. Il curriculum dello studente è un’importante iniziativa ministeriale introdotta nell’anno scolastico 2020/21. Si tratta di un documento di riferimento importante per l’esame di Stato e per l’orientamento, allegato al diploma, e che deve essere rilasciato ai candidati sia interni sia esterni. Il curriculum dello studente è utile non solo per essere presentato alla commissione dell’esame di maturità, ma anche in quanto agevola i giovani all’inserimento nel mondo del lavoro. Per i giovani l’universo tecnologico è molto affascinante e offre grandi possibilità di impiego, poiché ha necessità di molte e ...