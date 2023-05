7.00e navi militari cinesi Rilevati 20e 4 navi militari di Pechino intorno all'isola di. Lo fa sapere il ministero della Difesa taiwanese. Le forze armate di Taipei hanno ...Nel dettaglio, 15rilevati (tra cui cinque J - 16 e cinque H - 6) sono entrati nella zona di difesa di identificazione aerea (Adiz) di sudovest e di sudest, in una sorta di semi - ...... hanno descritto le recenti esercitazioni intorno acome pattugliamenti attivi e una sfida ... "L'atterraggio didi notte e in caso di maltempo, ad esempio, cruciale per le normali ...

Taiwan: 20 aerei e 4 navi militari cinesi intorno all'isola - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il ministero della Difesa taiwanese ha riferito di aver rilevato oggi 20 aerei militari (quasi il triplo rispetto al giorno presedente) e quattro navi da guerra cinesi impegnati in operazioni intorno ...Secondo il Japan Times la Cina non sarebbe in grado di attaccare Taiwan nell'immediato futuro, ma perché, quali sono le cause Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla strategia cinese.