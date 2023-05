Supermicro è leader nel settore coi primi server eight-socket e Four-Socket per i carichi di lavoro aziendali | strategici e database più esigenti | basati su CPU Intel

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Con un massimo di 480 core, 32 TB di memoria e 12 GPU, questi sistemi possono alimentare l'ligenza artificiale generativa su flussi diSAP e Oracle in tempo reale SAN JOSE, Calif., 10 maggio 2023 /PRNewswire/, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per Cloud, AI/ML, Storage e 5G/Edge, sta introducendo ilpiù potente della sua gamma per applicazioni in aziende esu vasta scala. La linea di prodotti a multi-processore comprende il8-, ideale perdotati di memoria intrinseca, che richiedono fino a 480 core e 32 TB di memoria DDR5 per ottenere le massime prestazioni. Inoltre, la linea di prodotti comprende un...

Supermicro è leader nel settore coi primi server eight-socket e Four ... Adnkronos

Supermicro, Inc., a provider for cloud, AI/ML, storage, and 5G/edge, is introducing the most powerful server in its lineup ...The Supermicro 8-socket system has attained the highest performance ratings ever for a single system based on the SPECcpu2017 FP Rate benchmarks, for both the base and peak results. In addition, the ...