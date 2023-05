(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’azienda è alla ricerca di personale diplomato e laureato in Italia, multinazionale tedesca attiva nel settore della grande distribuzione organizzata ed una delle principali aziende del mondo nel suo settore, con una rete in espansione di puntipresenti sul territorio nazionale, assumerà 200 nuove figure diplomate e laureate. Le assunzioni riguarderanno nella maggior partealle Vendite con passione, dinamicità, flessibilità, capacità di lavorare in team, orientamento al cliente e al risultato, i quali si occuperanno del corretto assortimento della merce, di collaborare insieme al team del negozio per fornire ai clienti un servizio d’eccellenza, di verificare quotidianamente freschezza e qualità dei prodotti esposti, di allestire al meglio le promozioni, di svolgere tutte le attività di cassa e di mantenere ...

Le altre figure ricercate dariguardano Assistenti Direzione, che dovranno supportare la gestione di progetti, pianificare e organizzare viaggi di lavoro in Italia e all'estero, gestire agenda e ...Tutte le novità: Come comprare Dacia Duster 2023 a metà prezzo Grande attesa per la terza generazione di Dacia Duster Come comprare Dacia Duster 2023 a metà prezzo Presso iin ...Aperti il 1° maggio anche vari punti vendita di Penny Market, Lidl,, Tigros, Eurospin e Pam, come Iperal e Il Gigante. Stessa scelta per le catene di Bennet, mentre per Carrefour e Conad è il ...

Supermercati ALDI assumono 200 Addetti Vendita e Assistenti Palermomania.it

ALDI, multinazionale tedesca attiva nel settore della grande distribuzione organizzata ed una delle principali aziende del mondo nel suo settore, con una rete in espansione di punti vendita presenti s ...ALDI, multinazionale tedesca attiva nel settore della grande distribuzione organizzata ed una delle principali aziende del mondo nel suo settore, con una rete i ...