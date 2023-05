... la Casa di Elon Musk abbassa anche il costo della energia ai, i suoi stalli di ricarica rapida. Il costo dell'energia, per i possessori di modelliscende , dalle 16 alle 20 , le ...Per chi utilizza isenza avere una, le tariffe saranno leggermente maggiori: pagheranno tra i 62 centesimi fuori dagli orari di punta e i 69 centesimi per quelli di maggior ...Dopo le continue sforbiciate ai listini dei suoi modelli più popolari, in primis la Model 3 , lamette mano anche alle tariffe dei: in particolare, a partire da oggi 10 maggio, entra in vigore un nuovo piano, con un intervallo di prezzo ridotto da 0,52 - 0,58 euro/kWh a 0,46 - ...

Supercharger, Tesla abbassa le tariffe di ricarica. Il pieno di elettricità conviene di più: il prezzo scende fino a 0,46 euro/kWh.