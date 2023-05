Sulla transizione ecologica Ue e Stati membri hanno obiettivi comuni e strategie diverse

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’Unione europea decreta la fine dei motori termici al 2030. Tutti? Sì certo. Ma poi apre la porta agli e-fuel tedeschi. Quelli e basta. Per i biofuel sostenuti in primo luogo dall’industria italiana, che già ci lavora da tempo con Eni, strada sbarrata. Ma forse no: si potrebbe aprire uno spiraglio. E comunque ci sono fondi Unione europea attivi e proprio sui carburanti alternativi per motori termici già da alcuni anni. Sul Fair Share – l’idea di far pagare ai giganti della rete una quota di partecipazione agli investimenti per lo sviluppo di una infrastruttura che i loro dati utilizzando già ben oltre il cinquanta per cento della sua capacità – la Commissione Europea si è gettata di slancio, specie attraverso il commissario al Mercato Interno Thierry Breton. Ma poi ha frenato e ripiegato su una consultazione che non finirà prima dell’estate e con esiti molto incerti. Sui principi ...