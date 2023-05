Sudan | raid aerei esercito contro postazioni Rsf a Khartoum

(Di mercoledì 10 maggio 2023), 10 mag. (Adnkronos) - L'regolare diha condottoquesta mattina colpendo ledelle Forze di supporto rapido (Rsf) nella capitaleese. E questo nonostante i negoziati in corso in Arabia Lo riferiscono testimoni acitati dalla Ria Novosti, secondo i quali l'ese utilizzae l'artiglieria per colpire l'Rsf nei sobborghi diOmdurman, Bahri e nel centro della capitale.

I soldati dell'esercito regolare delleArmed Force (SAF) di al - Burhan, godono di una netta superiorità in armamenti pesanti e ne fanno ampio uso conaerei anche nella capitale, ma fanno ...... che effettua frequentiaerei alle posizioni delle RSF. 'Le RSF ha tentato di prendere d'... La principale città portuale usata per l'esportazione del greggio sudanese e sud sudanese, Port, è ...... e Mohamed Hamdan Daagalo, noto come Hemeti, vicepresidente dele capo delle Rapid Suport ... Testimoni oculari hanno confermato che da ieri notte sono in attoaerei e combattimenti sia nella ...

