Sudan | Onu | 700 mila sfollati | raddoppiati in una settimana

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Oltre 700.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case ina causa della guerra, il doppio rispetto a unafa: lo ha detto l'ONU, mentre non si intravede la fine delle ...

Oltre 700.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case ina causa della guerra, il doppio rispetto a una settimana fa: lo ha detto l', mentre non si intravede la fine delle ostilità dopo più di tre settimane di combattimenti tra esercito e ...Oltre 700.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case ina causa della guerra, il doppio rispetto a una settimana fa: lo ha detto l', mentre non si intravede la fine delle ostilità dopo più di tre settimane di combattimenti tra esercito e ...... complicata dall'isolamento semi - completo del Paese e la difficoltà di consegna degli aiuti che pure iniziano a confluire nello scalo portuale di Port. Loading...:oltre 700mila persone in ...

Onu: 700 mila sfollati in Sudan, raddoppiati in una settimana Agenzia ANSA

