Sudan Noury Amnesty | ' Anche l' Ue responsabile del conflitto'

... per crimini di guerra e contro l'umanità commessi nel Darfur: 'I leader che oggi si combattono in- dice- avrebbero dovuto rispondere da tempo alla giustizia. Certo, non è una ...Mentre la Turchia e l'Arabia Saudita si propongono per ospitare negoziati di pace, c'è chi in queste ore chiama in causa le responsabilità dell'Unione europea per il conflitto che non si placa in ...Portavoce della sezione italiana di Amnesty International. "Intervista a Riccardosul conflitto ine le violazioni dei diritti umani della popolazione" realizzata da Andrea Billau . L'intervista è stata registrata martedì 9 maggio 2023 alle 16:30.

Africa (Internazionale) Per Riccardo Noury (Amnesty Italia) è «omicidio dell'umanità». Borrell, capo della diplomazia Ue: «Possiamo fare ben poco, è una guerra civile tra due generali con due eserciti ...