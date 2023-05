Sudan | la posta in gioco dell’Africa e dell’Occidente L’intervento di Pittella

Leggi su formiche

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’inferno è tornato ined è un inferno di migliaia di morti, una guerra civile riesplosa che mette a ferro e fuoco Khartoum e non risparmia nessuno. Una guerra in cui si fronteggiano due generali, Abdel Fattah al Burhan, capo dell’esercito regolare, e Mohamed Hamdan Dagalo, capo di un gruppo paramilitare, e la ragione di questa guerra è solo esclusivamente la sete di potere. Già nel 2019 i manifestantiesi avevano pagato un tributo altissimo in termini di morti e feriti, alla battaglia per la democrazia. Ma dopo la caduta del dittatore Omar al Bashir non si è riusciti a radicare un sistema democratico solido e la gigantesca mole di interessi ha scatenato l’inferno. La scena del conflitto in corso vede partecipi, anche se non come deus ex machina, gli uomini della Wagner PMC, la compagnia russa, un vero e proprio secondo esercito a ...