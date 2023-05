Sudan | dramma senza fine | raddoppiano gli sfollati | ora sono 700mila

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag – Gli effettitici della guerra civile innon smettono di farsi sentire. Il Paese, già considerato da tempo fonte di una probabilissima ed ennesima bomba migratoria, continua a produrrein una situazione che diventa sempre più insostenibile., l’impressionante numero diGli ultimi dati dell’Onu fanno rabbrividire: inoltregli, ovvero coloro chestati costretti a rinunciare alla propria casa a causa del conflitto in corso. Una guerra interna sanguinosa di cui non si vede alcunaall’orizzonte, dopo chepassate oltre tre settimane dall’inizio degli scontri tra esercito e paramilitari. Se si pensa ...

Le attività di movimentazione nello scalo di Port, considerato l'arteria vitale del, rischiano lo stop a causa della guerra in corso nel Paese. La città e il suo porto sono l'hub ...

Attualmente ci sarebbero più di 700.000 sfollati interni a causa dei combattimenti iniziati il 15 aprile Non cessano i sanguinosi combattimenti nel cuore del Sudan. Una lotta per il potere tra le Forz ...Africa (Internazionale) Il capo delle Forze di supporto rapido ora si dice a favore di un governo civile. Ma visti i precedenti c'è poco da fidarsi. Di Redazione Esteri ...