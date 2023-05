Studiavo in 2 metri quadri | che rabbia quelle tende di vittimismo

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Petalosi ma cattivi, egoisti fino alla psicosi: casetta davanti alla facoltà e senza pagare, si requisisce, si pre, che poi arrivano Schlein, Fratojanni e gli altri a sostenere la lotta. Studenti nelleda Milano a Roma, dal Politecnico alla Sapienza all’insegna della svendita mediatica: non hanno nessuna voglia di studiare come non l’avranno di lavorare, inutile mandarceli, stanno cercando l’esito opposto, l’effetto Di Maio: non saper fare, non fare, esibirsi, incassare. Attivisti minchiatici di tutte le risme. C’erano dubbi che questa Bernini aprisse “un tavolo”: apriteli, apriteli i tavoli, è tutto fumo negli occhi, è la coda di paglia di una destra a sinistra della sinistra, il mercato è drogato di suo e anche grazie alle politiche clientelari che assegnano alloggi abusivi a pregiudicati, centri sociali e irregolari che fanno da base ...