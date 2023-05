(Di mercoledì 10 maggio 2023) Lo rileva l'Istituto Piepoli con lo 'ometro' che segna 55 su 100: pesa soprattutto la condizione economicaatiin. Secondo lo ‘ometro’ realizzato dall’Istituto Piepoli per il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop), il livello di, in una scala da 0 a 100, è pari a 55, pressoché identico ai valori registrati dal 2021, in piena emergenza Covid, a parte il picco raggiunto a inizio aprile di 2 anni fa, quando il valore è arrivato a 64. Aare glinon è più il coronavirus: rispetto agli ultimi anni, sono cambiate le fonti di ansia e preoccupazione. Pesa soprattutto la condizione economica, motivo diper il 24%. Seguono la salute fisica ...

Pesa soprattutto la condizione economica, motivo diper il 24%. Seguono la salute fisica (14%), l'aumento dei prezzi e delle bollette (13%), la situazione lavorativa (13%), l'organizzazione ...... per i clienti Prime , la consegna e i resi sono gratuiti ecosti aggiuntivi. Andiamo a ... Monitoraggio della Frequenza Cardiaca, della SpO2 e dello24... 85,99 EUR Acquista su Amazon L' ...... ma di occuparsi da sé di tutto, ogni momento libero è stato dedicato a pacchi e scatoloni , per poter arrivare a quel fatidico momento. Iniziando da tutte quelle cose che non sono ...

Stress senza tregua per gli italiani: livelli come in pandemia Adnkronos

(Adnkronos) - Italiani stressati come in pandemia. Secondo lo 'Stressometro' realizzato dall’Istituto Piepoli per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (Cnop), il livello di stress, in un ...Un regime alimentare che accende sempre molte dispute. Per i sostenitori aiuta a dimagrire ed elimina le irritazioni del corpo, per i detrattori è uno ...