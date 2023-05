Strangolati e seppelliti dopo aver digiunato fino allo stremo per “poter vedere Gesù” | 133 morti nella “setta del digiuno” La scoperta choc | “Ai corpi mancano organi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023), soffocati eessere stati privati di tutti i loroi e, per “”. Assumono contorni sempre più inquietanti le misteriosedi alcuni dei 133 seguaci (ma si sospetta che in totale possano essere quasi 570) della cosiddetta “del” in Kenya, creata dal predicatore Paul Mackenzie Nthengecittà costiera di Malindi.l’arresto del sedicente pastore, fondatore della ‘Good News International Church’, in relazione al ritrovamento di fosse comuni in un terreno di sua proprietàforesta ...