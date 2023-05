Strage Fidene | sequestro armeria poligono | gip ‘pericolo commissione altri reati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - ‘'Appare evidente, sulla scrupolosa ricostruzione in fatto, che sussiste il pericolo che qualora non venga adottata la misura cautelare reale, la libera disponibilità dell'deldi tiro di viale Tor di Quinto possa agevolare ladi, come avvenuto nel caso di specie e anche nel passato''. Lo scrive il gip di Roma Emanuela Attura nel decreto con cui ha disposto ilpreventivo dell'deldove l'11 dicembre scorso Claudio Campiti ha preso l'arma utilizzata poi per uccidere quattro donne, Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis, durante una riunione del consorzio Valleverde in un gazebo di via Monte Gilberto, a ...