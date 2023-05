Sterminò la sua famiglia | era sano di mente | la nuova perizia su Alessandro Maja | l' autore della strage di Samarate

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Un anno fa l'uomo uccise la moglie e la figlia 16enne, ferendo graveanche il figlio Nicolò: per i medici che lo hanno visitato non avrebbe patologie mentali tali da viziarne la capacità di intendere e volere

Quando tentò di sterminare l'intera famiglia Alessandro Maja , geometra 58enne padre di due figli, era sano di mente e non risulterebbero patologie mentali tali da viziarne la capacità di intendere e ...