Stefano Grieco country manager di Nokia per Italia e Malta

(Di mercoledì 10 maggio 2023)nominaper. Ricoprirà il ruolo di amministratore delegato e vice presidente, rappresentandopresso clienti, associazioni imprenditoriali, enti governativi, istituzioni e autorità di regolamentazione in. Continuerà inoltre a ricoprire l’attuale ruolo internazionale di head of Business Operations per NI Optical Networks divanta esperienza ine a livello internazionale, avendo ricoperto diversi posizioni tecniche, commerciali eiali ine altre aziende. Ovunque ha dato un suo contributo, dall’avvio delle attività, allo sviluppo e consolidamento del business, ...

Alla guida di Nokia Italia subentra, prendendo il posto di Giuseppina di Foggia. Già in azienda nel ruolo di head of business operations per la divisione NI Optical Networks ,diventa ora country manager per ...Nokia ha nominatoCountry Manager per Italia e Malta . In questo ruolo,ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato e Vice Presidente , rappresentando Nokia presso clienti, associazioni ...Nokia , produttrice multinazionale di apparecchiature per telecomunicazioni, ha annunciato la nomina diin qualità di country manager per Italia e Malta. A partire dal 9 maggio 2023, come riporta un comunicato stampa, svolgerà le funzioni di amministratore delegato e vice presidente ...

Stefano Grieco country manager Nokia per l'Italia e Malta Agenzia ANSA

Subentrato a Giuseppina Di Foggia, il nuovo amministratore delegato conserva il precedente incarico internazionale della divisione NI Optical Networks.Oltre al suo attuale ruolo di Head of Business Operations per NI Optical Networks di Nokia Stefano Grieco sarà CEO di Nokia Italia.