Intanto, parallelamente al lavoro per ripristinare i servizi,le indagini della polizia ... rispondendo alle riserve di esponenti come l'ex parlamentare del Partito democratico...... già Vice Responsabile negli ultimi cinque anni, e dalla new entryDho di Roccaforte ...e laureate che hanno cambiato vita per investire in agricoltura e imprenditrici cheda tempo l'...È l'onorevole Jacopo Morrone, parlamentare della Lega Nord -i due parlamentari - , che ... Nel Torneo U13 Fair Play è in finale al Neri E' decedutaArlotti, giornalista, ex ...

Stefania, proseguono le indagini: sull'auto tracce positive al luminol L'Eco di Bergamo

Un uomo misterioso sarebbe comparso negli ultimi mesi nella vita di Stefania Rota, la 62enne trovata morta il 21 aprile nella sua abitazione di via XI Febbraio a Mapello. È la voce che circola tra la ...Castelferretti, completato l’intervento per far giocare i giovani all’aperto. Avanti coi lavori alla scuola Da Vinci.