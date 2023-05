(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tra le regioni piùper lesvetta la Provincia autonoma di, seguita daRomagna e Valle D', mentre le condizioni più sfavorevoli si registrano in Basilicata, preceduta ...

Per quanto riguarda l'area della Demografia, l'indice vede tra le regioni più virtuose la Provincia Autonoma di(138,5), nettamente sopra valore di riferimento fissato a 100 e quella di ...Per quanto riguarda l'area della Demografia, l'indice vede tra le regioni più virtuose la Provincia Autonoma di(138,5), nettamente sopra valore di riferimento fissato a 100 e quella di ...Per quanto riguarda l'area della Demografia, l'indice vede tra le regioni più virtuose la Provincia Autonoma di(138,5), nettamente sopra valore di riferimento fissato a 100 e quella di ...

Stc: Bolzano, Emilia e Val d'Aosta le più amiche delle mamme - Cronaca Agenzia ANSA

Tra le regioni più amiche per le mamme svetta la Provincia autonoma di Bolzano, seguita da Emilia Romagna e Valle D'Aosta, mentre le condizioni più sfavorevoli si registrano in Basilicata, preceduta a ...