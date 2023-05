Stazione Termini | arresti e denunce | due nomadi bloccate mentre sfilavano l’Iphone

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Nelle ultime ore, il rafforzamento dei controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nell’area della, ha permesso di arrestare quattro persone e denunciarne altre quindidi. In manette, arrestati dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro, sono finiti un cittadino straniero che ha tentato di rubare due smartphone appoggiati sul sedile di un taxi fermo in piazza dei Cinquecento; una cittadina straniera sorpresa, da un addetto alla sicurezza di un negozio all’interno del Forum, a rubare diversi capi di abbigliamento; due giovanidalla borsa di una turista. Sempre i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno poi denunciato un 45enne romano per l’inosservanza delle ...

...su una rastrelliera ergonomica che viene portata da un carrello automatico fino alla... anche in considerazione della criticità indi sicurezza di un piano cottura: il 100% dei ...In collaborazione con Percassi, partner italiano esclusivo del marchio della caffetteria made in Usa, l'azienda replicherà a breve la sua espansione romana con due sedi alladi cui ...A fine maggio saranno aperti anche altri due punti vendita alla: un grab&go al piano interrato e uno store sulla terrazza, per accogliere turisti e pendolari al loro arrivo a Roma, ...

Un'altra persona è stata aggredita alla stazione Termini AGI - Agenzia Italia

Dopo Milano la catena Usa apre in piazza Montecitorio, davanti al Parlamento. Il nuovo store è il 25° in Italia. Tra due settimane altri due negozi alla stazione Termini ...(Adnkronos) – Arriva a Roma dall’11 maggio 2023 nel cuore del centro storico, praticamente di fronte a piazza Montecitorio, il primo Starbucks della città eterna. In collaborazione con Percassi, partn ...