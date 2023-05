Squiseat | l’app anti-spreco alimentare bolognese arriva a Milano

(Di mercoledì 10 maggio 2023). Così si chiamache segnala in tempo reale gli avanzi a metà prezzo da prendere in pizzerie, rosticcerie e panetterie. La soluzione ideale per studenti universitari che è nata proprio dall’idea di quattro ragazzi di Bologna, Alberto Drusiani, Luca Morosini, Gabriele Calarota e Ossama Gana. Un gruppo conosciutosi nelle aule universitarie di Informatica che li ha visti laurearsi all’Alma Mater. «Durante l’università facevo il cameriere di catering e mi capitava spesso di dover gettare tanto cibo», inizia a raccontare Alberto a La Stampa. «È nata così insieme agli altri l’idea di candidarci allo StartUp Day, dopo la laurea triennale, con il progetto di un servizio che mettesse in vendita gli alimentari avanzati», prosegue. L’idea piace: nel 2019 viene selezionata tra ...

