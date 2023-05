Sport Italiano in lutto | addio alla campionessa azzurra | aveva solo 34 anni

(Di mercoledì 10 maggio 2023)inall’amata: la malattia se l’è portata via – Una notizia dolorosa, che lascia senza parole. Si è spenta dopo aver combattuto a lungo contro una terribile malattia una delle più brillanti campionesse azzurre. Avrebbe compiuto 35nel mese di luglio. L’annuncio è arrivato poco fa e da qualche minuto sono tanti sui social a lasciare un messaggio di cordoglio per lei. Leggi anche: Gravein Rai,per sempre allo storico volto Leggi anche: “Verissimo”, Cristiano Malgioglio parla del terribile: “Un trauma incredibile”in...

Lo strepitoso percorso della Fiorentina in Conference League è giunto alle semifinali, dove affronterà il Basilea. La squadra di Vincenzoè a tre vittorie da uno storico trionfo, ma dovrà indirizzare fin da subito la contesa nella sfida d'andata al Franchi. Il calcio d'inizio è in programma giovedì alle 21, a dirigere l'...Se dovesse andare via, la prima scelta per rimpiazzarlo sarebbe il giovaneScalvini (classe 2003) dell'Atalanta. Sempre secondo la Gazzetta dello, le piste alternative portano all'...Mondo dell'atleticain lutto: addio a Beatrice Alfinito, aveva solo 35 ...

Educazione allo sport con la 22esima edizione di "Banca Generali - Un Campione per Amico" RomaToday

"Dal 2003, con l'ex sindaco Vincenzo Zaccheo, abbiamo messo sul tavolo tanti sogni per questo territorio, purtroppo quasi nessuno realizzato. Questa è una provincia che ha profonda memoria storica, ma ...GROSSETO - Allenatori e dirigenti di circa 80 associazioni sportive, oltre a molti assessori e consiglieri in rappresentanza di 20 comuni italiani. La ...