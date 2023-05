di Rebibbia femminile, un giorno speciale. Quello in cui si presentano i 60 progetti di attività die Salute che permetteranno a 10mila detenuti italiani di fare. Ci sono ministri ...... rappresenti in"uno strumento fondamentale per far apprendere regole e rispetto dell'avversario". Vito Cozzoli , presidente e amministratore delegato die salute spa ha ricordato come ...Sono stati discussi i seguenti argomenti:

Sport in carcere. A Rebibbia presentato il progetto dai ragazzi di "Mare fuori" La Gazzetta dello Sport

Come stabilisce l’articolo 27 della Costituzione, il carcere in Italia ha una funzione rieducativa. E lo sport, in questa visione che mette al centro la fiducia, la solidarietà e la speranza nel futur ..."Lo sport nelle carceri è un veicolo di umanità e un modo per rieducare, anche se sono convinto che ci siano ancora ampi margini di miglioramento; insieme possiamo insieme progettare luoghi di sport c ...