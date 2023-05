Sport | al via il bando ' Sport Missione Comune'

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - È stato presentato oggi presso la sala stampa della Camera dei Deputati il2023” promosso dall'Istituto per il Creditoivo (Ics), in collaborazione con l'Anci, e rivolto agli Enti Territoriali. La misura, introdotta dal Ministro per loe i Giovani, Andrea Abodi e presentata dal Vicepresidente Vicario di Anci, On. Roberto Pella, dalla Presidente Ics, Antonella Baldino, dal Segretario Generale di Anci, Veronica Nicotra e dal Direttore Generale di Ics Lodovico Mazzolin, è finalizzata a sostenere la realizzazione, la riqualificazione e gli interventi di efficientamento energetico dell'impiantisticaiva anche connessi al Pnrr. Da oggi, ...

...andata senza conoscere l'oscuro male che l'ha portata. Il decesso dell'atleta di Gavardo in provincia di Brescia , colpita da una malattia sconosciuta, ha creato sgomento nel mondo dello. ...Marc Marquez sar aldel GP di Francia. Come previsto, lo spagnolo della Honda si ristabilito completamente dal problema alla mano destra, infortunata durante la gara inaugurale di Portimao, e potr dunque tornare ...Ma con la conclusione delle qualificazioni e l'approdo in tabellone di Flavio Cobolli , 21 anni, Giulio Zeppieri, 22 e Stefano Napolitano, 28 anni sono undici gli azzurri aldel primo turno ...

Al via il bando di Istituto Credito Sportivo e Anci 'Sport Missione ... ANCI

Posa della prima pietra, questa mattina, per il nuovo polo natatorio che sarà realizzato a Granaretto, nel nord del Comune di Fiumicino, grazie ad un milione e mezzo di fondi provenienti dal Pnrr e da ...Genova. Decimo arrivo in via XX Settembre. Prima volta con partenza da Arquata Scrivia. E il giorno della vigilia una pedalata per ricordare Davide Rebellin e insegnare a tutti quanto sia importante l ...