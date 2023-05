Spinazzola | 'Mi dispiace per l'errore con l'Inter E sul futuro'

Jose Mourinho e Leonardointervengono in conferenza stampa da Trigoria alla vigilia della semifinale di andata tra ... Miperché anche eticamente è l'ultima cosa che farei entrare ...... "e Zalewski non pervenuti, preso un gol da quinto a quinto che neanche in Promozione e ... Similmente, un altro commentatore scrive: "Micaro Mourinho. Ma la Roma è diventata la ...Jose Mourinho e Leonardointervengono in conferenza stampa da Trigoria alla vigilia della semifinale di andata tra ... Miperché anche eticamente è l'ultima cosa che farei entrare ...

Spinazzola: “Dispiace per l’errore contro l’Inter ma sto bene. Del futuro non parlo” ForzaRoma.info

Non c'è tempo per pensare alla stanchezza e agli infortuni. La semifinale di Europa League è alle porte e la Roma deve fare risultato contro il Bayer Leverkusen per guardare con ottimismo… Leggi ...Le dichiarazioni del terzino in conferenza stampa: "Contro l'Inter ho sbagliato, volevo coprire un possibile passaggio. In emergenza posso giocare a destra" ...