“Spiagge e Fondali Puliti” | a Fiumicino torna la campagna di volontariato di Legambiente

(Di mercoledì 10 maggio 2023)– Dal 12 al 14 maggio”, la grandissimadiper la cura del litorale d’Italia. Nel Lazio decine gli appuntamenti previsti e, tra gli altri, riparte al’operazione di pulizia a mano dellericadenti nella Riserva Statale Litorale Romano: quelle di Coccia di Morto, Macchiagrande, Passoscuro e Palidoro. I 20 appuntamenti previsti sono resi possibili dal protocollo di intesa siglato dae Comune di, prima giornata, domenica 14 maggio alla spiaggia di Coccia di Morto dalle 10.30, dal lato di Via del Pesce Luna. Nel 2022 il progetto ha generato 20 appuntamenti con oltre 500 volontari di tante associazioni, ...

Dal 12 al 14 maggio 2023 torna in tutta Italia il fine settimana diPuliti , la storica campagna di Legambientededicata al monitoraggio e alla pulizia dei rifiuti abbandonati lungo ...Indice dei contenuti Piccole calette su un mare azzurro e trasparente Sabbia dorata ebassi ... Dirimpetto alle coste africane, che distano poche miglia, ci sono dellestraordinarie, ...Torna in tutta Italia "Puliti" Dal 12 al 14 maggio 2023 torna in tutta Italia il fine settimana di "Puliti", la campagna di Legambientededicata al monitoraggio e ...

I dati dell'indagine Beach Litter 2023 e gli appuntamenti di Spiagge ... Legambiente

Torna Spiagge e Fondali Puliti la campagna di volontariato sui litorali e a Fiumicino riparte l’operazione di pulizia sulle spiagge della riserva statale litorale romano. Le operazioni, possibili graz ...Oltre 1900 rifiuti ogni 100 metri lineare di arenile. I rifiuti continuano ad essere ospiti indesiderati nei nostri litorali. Nelle 8 spiagge monitorate nelle province di Caserta, Napoli e Salerno su ...