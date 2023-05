Spezia - Milan a Doveri | Marcenaro per l' Inter | gli arbitri della 35ª di A

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La Lega Serie A ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato, il 35° turno. Il giovaneè stato scelto per- Sassuolo, mentre l'esperto...

Il giovane Marcenaro è stato scelto per Inter - Sassuolo, mentre l'esperto Doveri dirigerà la delicata sfida tra. La lista Lazio - Lecce (12/05, ore 20.45) arbitro: Maresca di NapoliIl designatore ha infatti affidato a Doveri, partita delicata tra quelle della 35 a giornata di serie A. Doveri sarà supportato dagli assistenti Bindoni e Bremes, dal quarto uomo ...E' Daniele Orsato (ieri quarto uomo in Real Madrid - Manchester City) l'arbitro designato per la partita Bologna - Roma di domenica alle 18. Lo ha reso noto l'Aia, che invece perha scelto Daniele Doveri. L'anticipo di venerdì (alle 20.45) fra Lazio e Lecce sarà diretto da Fabio Maresca. Torna Daniele Chiffi che arbitrerà Juventus - Cremonese, posticipo serale ...

Spezia-Milan: arbitra Doveri Milan News

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - E' Daniele Orsato (ieri quarto uomo in Real Madrid-Manchester City) l'arbitro designato per la partita Bologna-Roma di domenica alle 18. Lo ha reso noto l'Aia, che invece per S ...Doveri designato per Spezia-Milan, Marcenaro per Inter-Sassuolo ROMA (ITALPRESS) - Sarà Fabio Maresca a dirigere Lazio-Lecce, anticipo della ...