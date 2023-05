Spari contro una sinagoga in Tunisia | 4 morti e 9 feriti

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Sarebbe di 4, tra cui l'attentatore, e noveil bilancio dell'attacco sferrato ieri seraladi Ghriba, sull'isola di Djerba, in, dove era in corso un rito durante ...

... tra cui l'attentatore, e nove feriti il bilancio dell'attacco sferrato ieri serala ... mentre i media tunisini parlavano solo dell'uccisione del primo poliziotto e diuditi da testimoni ...in un parcheggio a Milano, ferite due donne: sono madre e figlia 16enne. Si cerca un parente ... uno doveva scontare una pena di 3 anni e 4 mesi per reatiil patrimonio. Le tre persone che ...... tra cui l'attentatore, e nove feriti il bilancio dell'attacco sferrato ieri serala ... Glisono stati uditi dalla sinagoga di Ghriba, causando il panico tra le centinaia di fedeli che ...

Spari contro ragazzi in Bolognina, far west alla cena: sette feriti il Resto del Carlino

Il finale era prevedibile: assolta perché totalmente incapace di intendere e di volere al momento dell’omicidio. Silvana Erzembergher,72 anni, dovrà però restare per 5 anni in una Residenza per l’esec ...Sarebbe di 4 morti, tra cui l'attentatore, e nove feriti il bilancio dell'attacco sferrato ieri sera contro la sinagoga di Ghriba, sull'isola di Djerba, in Tunisia, dove era in corso un rito durante u ...