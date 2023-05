Spara all' ex moglie davanti alle figlie e si suicida Il biglietto che annunciava la tragedia | ' Capirai quando ti farà male l' anima'

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Aveva programmato tutto Maurizio Beghé , il 61enne originario di Carrara che venerdì 5 maggio hato al volto alla ex compagna 32enne, fortunatamente colpita solo di striscio allo zigomo, e poi si ...

Prima che i militari riuscissero a raggiungerlo'interno dell'abitazione, l'uomo si è sparato. Illese le figlie, che tuttavia sono sotto choc.Il Primo ministro israeliano, Bejamin Netanyahu , ha fatto sapere tramite un video girato'... Diego Demurtas ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Cronaca Tunisia, guardiacostedavanti alla ......contro un collega, uccidendolo e rubandogli uniforme e munizioni. Poi si sposta nei pressi ... Si tratta di un colpo durissimo'industria del turismo tunisino, fondamentale per salvare un'...

Spara all'ex moglie davanti alle figlie e si suicida. "Capirai quando ti farà male l'anima": le parole che an… La Repubblica

Aveva programmato tutto Maurizio Beghé, il 61enne originario di Carrara che venerdì 5 maggio ha sparato al volto alla ex compagna 32enne, fortunatamente colpita solo di ...Ha sparato all’ex compagna davanti alle figlie nel giorno in cui doveva essere arrestato per maltrattamenti. Era un gesto premeditato quello di Maurizio Beghé, il 61enne che lo scorso venerdì 5 maggio ...