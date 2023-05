Spalletti via | al suo posto l’ex ct della Nazionale italiana | che bomba

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Le dimissioni da parte di Lucianoe l’arrivo di un nuovo allenatore. Spunta il nome, l’indiscrezione in queste ore! La vittoria dello Scudetto del Napoli ha creato un clima di grande festa in città. La squadra azzurra ha riportato all’ombra del Vesuvio un tricolore che mancava da ben 33 anni, dando modo a tutta l’Italia di ammirare i festeggiamenti che ormai si stanno tenendo da qualche giorno e che proseguiranno fino al 4 giugno. L’ultima partita di campionato sarà contro la Sampdoria e sarà anche l’occasione per alzare finalmente il trofeo. Matematicamente il Napoli è già Campione d’Italia, grazie al pareggio conquistato alla Dacia Arena contro l’Udinese di Sottil. Poi la partita contro la Fiorentina, in seguito alla quale c’è stata anche la festa allo Stadio Diego Armando Maradona con tutti i giocatori, staff tecnico e dirigenza. Mancano ancora quattro ...