Spal Vs Parma | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I ferraresi cercano la vittoria per sperare almeno nel playout, gli emiliani per credere ancora nei playoff.Vssi giocherà sabato 13 maggio 2023 alle ore 14 presso lo stadio Mazza.VS: LE(3-4-1-2): Alfonso, Fiordaliso, Varnier, Meccariello, Tripaldelli, Contiliano, Prati, Maistro, Rabbi, La Mantia, Moncini. All. Oddo(4-3-3): Buffon, Del Prato, Osorio, Circati, Ansaldi, Bernabe’, Estevez, Man, Sohm, Benedyczak, Vasquez. All. PecchiaIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn sabato 13 maggio 2023 alle ore 14 Cagliari-Palermo: ...