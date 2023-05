Sono qui per denunciare un fatto | Mussolini | una storia assurda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Alessandraal centro di un caso davvero paradossale. La vice capodelegazione di Forza Italia all'Europarlamento ha sottolineato le sue difficoltà ad aprire un prfilo Instagram per le policy del social network. Infatti a quanto pare il problema sarebbe il suo cognome. E laha voluto raccontare tutto per alzare il velo su questo assurdo blocco che è scattato su Instagram: "qui perun- ha spiegatoai cronisti- io da ieri sto tentando (per lavoro perché queste piattaformeormai fondamentali per lavorare) di aprire un mio account Instagram con il nome 'Alessandra' e mi viene bloccato. Mi è stato detto che non viene accettato per la policy della community. Io allora ho messo nomi ...