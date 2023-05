Somalo e senza tetto | ecco chi è lo stupratore della donna disabile a Milano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ha approfittatofragilità, conquistando la sua fiducia, per portarla nel suo giaciglio e stuprarla: in manette undi 32 anni

I poliziotti hanno poi effettuato altri accertamenti, anche con il contributo di un testimone e della stessa donna che ha riconosciuto il presunto autore nel cittadinodi 32 anni,fissa ...Violenta unatetto in tenda: arrestato a Milano 32enneUndi 32 anni è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso dalla pm Rosaria Stagnaro perchè avrebbe violentato una donna di ...... anche con il contributo di un testimone e della stessa donna che ha riconosciuto il presunto autore nel cittadinodi 32 anni,fissa dimora che precedentemente era in Piemonte e da ...

Somalo e senza tetto: ecco chi è lo stupratore della donna disabile a ... ilGiornale.it

