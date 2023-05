Sneijder | «Derby di Milano | non c’è un favorito Ma spero vinca l’Inter!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 10 maggio 2023)dice la sua riguardo iltra Inter e Milan di Champions League. L’ex trequartista intercettato dai microfoni di Sky spera nella vittoria dei nerazzurri. EURO– Wesleyesprime la sua opinione riguardo Milan-Inter: «Ilè un pur sempre un, non c’è un. Sono due squadre forte quest’anno, soprattutto il Milan in Champions League. L’Inter nelle ultime settimane sta giocando fortissimo. È un 50 e 50 per entrambe, la prossima settimana sarò aa vedere la partita, ovviamenteche sia l’Inter a vincere la partita!». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e ...