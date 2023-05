Smettiamola con i santini Murgia non è morta Basta parlare di noi

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Condivido questa breve riflessione, fatta alcuni giorni fa sul mio canale Instagram personale, per articolarla meglio ora che sono uscite, per fortuna, anche altre riflessioni di questo tipo. Due su tutte: quella di Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano, dal titolo eloquente, agli ipocriti compassionevoli dico: “State zitti!”; e quella di Giulia Blasi nell’ultima edizione della newsletter Servizio a Domicilio. Non si tratta solo del post di Giorgia Meloni, del becero paragone-Berlusconi avanzato da un Corrado Augias un po’ giù di brocca, se no non te lo spieghi, o altra roba brutta brutta letta in giro dopo l’intervista rilasciata da Michelaad Aldo Cazzullo (che mi auguro invece ogni persona abbia letto per la pregnanza di significato, il gesto politico e la scelta di autodeterminarsi fino alla fine in essa ...